Еще семь новосибирцев скончались из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции

Общее число летальных случаев из-за COVID-19 за время пандемии в регионе – 1345.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено еще сто двадцать случаев коронавирусной инфекции. Выписались с выздоровлением за это же время семьдесят три человека.
Скончались семь пациентов: четверо мужчин – пятидесяти восьми, шестидесяти, семидесяти трех и восьмидесяти пяти лет, а также три женщины – шестидесяти, семидесяти и семидесяти пяти лет.
В отделениях реанимации сейчас находятся сто человек, двадцать один – подключен к ИВЛ.
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