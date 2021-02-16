Еще семь новосибирцев скончались из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено еще сто двадцать случаев коронавирусной инфекции. Выписались с выздоровлением за это же время семьдесят три человека.

Скончались семь пациентов: четверо мужчин – пятидесяти восьми, шестидесяти, семидесяти трех и восьмидесяти пяти лет, а также три женщины – шестидесяти, семидесяти и семидесяти пяти лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто человек, двадцать один – подключен к ИВЛ.