Еще 20 тысяч доз. В Новосибирскую область пришла большая партия вакцины «Спутник V»

Самая крупная за все время с начала массовой вакцинации партия вакцины от COVID-19 поступила в наш регион – двадцать тысяч сто шестьдесят доз. В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает на территорию Новосибирской области партиями. Первоначально ее привозят в «Новосибоблфарм», а далее со склада ее оперативно распределяют по медицинским организациям. Этот процесс проводится с соблюдением холодовой цепи на всех этапах транспортировки и хранения, начиная от производителя и заканчивая пунктом вакцинации.