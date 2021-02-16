Еще 20 тысяч доз. В Новосибирскую область пришла большая партия вакцины «Спутник V»

Самая крупная за все время с начала массовой вакцинации партия вакцины от COVID-19 поступила в наш регион – двадцать тысяч сто шестьдесят доз. В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает на территорию Новосибирской области партиями. Первоначально ее привозят в «Новосибоблфарм», а далее со склада ее оперативно распределяют по медицинским организациям. Этот процесс проводится с соблюдением холодовой цепи на всех этапах транспортировки и хранения, начиная от производителя и заканчивая пунктом вакцинации.
В «Новосибоблфарм» для хранения и транспортировки вакцины закуплено все необходимое оборудование – морозильные камеры, хладоэлементы, терморегистраторы для мониторинга температурного режима. При поступлении партии каждая коробка вакцины регистрируется. Для транспортировки в медицинские учреждения вакцина в обязательном порядке упаковывается в термоконтейнер с хладоэлементами.
Фото: архивы пресс-служб
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