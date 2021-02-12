В Новосибирской области выявлено еще 127 случаев коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано сто двадцать семь новых случая COVID-19 (за все время пандемии зафиксировано тридцать три тысячи восемьсот девятнадцать случаев заболевания). Выписались с выздоровлением за минувшие сутки сто три человека.

Жизни шести пациентов спасти не удалось: скончались двое мужчин в возрасте шестидесяти девяти лет, мужчины пятидесяти семи, шестидесяти четырех и семидесяти трех лет, а также женщина семидесяти пяти лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто двадцать пять человек, двадцать один пациент – на ИВЛ.