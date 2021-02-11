Уличная культура. Ряд новосибирских домов вошел в Реестр объектов культурного наследия

Еще девять новосибирских объектов включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В перечень вошли несколько жилых домов по улице Тополевая, «Конюшня» и «Офицерская и солдатская баня», расположенные на территории новосибирского Военного городка, «Вспомогательное здание инфраструктуры военно-остановочного пункта» по адресу Владимировская, 2, «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», (Искитимский район). «Госпиталь» (Военный городок № 1) и «Дом купца Ф.А. Щеглова» (Кыштовский район) внесли в список памятников архитектуры. Отметим, что на пяти объектах введутся ремонтно-реставрационные работы.

Фото: архивы пресс-служб