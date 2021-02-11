Осторожно, двери закрываются, следующая станция — «Спортивная». Эти слова новосибирцы услышат уже в следующем году

Станция метрополитена «Спортивная» будет сдана в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею, подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Все строительные работы идут по графику и будут завершены в текущем году.

«Твердо заявляю: планы не изменились. Строительство ведется очень активно. Заказаны двенадцать эскалаторов, которые изготавливаются на одном из санкт-петербургских предприятий, установку этих эскалаторов начнем уже летом этого года. И планируем закончить основные работы по монтажу, по строительству этой станции в этом году, – сообщил мэр в ходе онлайн-встречи с журналистами. – Ну а в следующем году – это доводка, отделка, и, безусловно, запуск станции «Спортивная» приурочен к началу чемпионата мира».

Анатолий Локоть отметил, что ввод в эксплуатацию новой станции изменит всю транспортную ситуацию в левобережье Новосибирска и значительно разгрузит площадь Карла Маркса, основную транспортную развязку Ленинского района.

Фото: архивы пресс-служб