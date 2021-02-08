Чтобы не накрыло. Как городские и региональные власти собираются бороться со снежными лавинами

По всей Новосибирской области из-за оттепели с крыш сошла череда снежных лавин. Повреждены десятки автомобилей, несколько человек получили травмы. Об этом на заседании правительства сегодня сообщили сотрудники МЧС. За неделю было обследовано более восьми с половиной тысяч зданий в регионе. Собственникам были даны рекомендации по очистке крыш от снега. Но в течение недели с приходом тепла на территории Новосибирска и области сошла череда лавин на припаркованные автомобили и машины, проезжающие по внутриквартальным дорогам.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, за прошедшие выходные в городе зафиксировано двадцать шесть случаев схода снега, четыре человека получили травмы.

На заседании даны рекомендации усилить работу по очистке кровель от наледи и снега, собственники зданий должны выставить ограждения и повесить сигнальные ленты. «Необходимо обратить внимание, это касается не только УК и ТСЖ, но и владельцев нежилых зданий. Вместе с муниципалитетами просьба провести большую информационную кампанию, – подчеркнул глава региона Андрей Травников. – Мы в прошлом году в борьбе с коронавирусом использовали такой действенный канал, как смс-информирование. Нужно предупредить всех жителей, чтобы собственники объектов задумались».