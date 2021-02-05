Научный подход. Ученые НГТУ НЭТИ помогут Новосибирску подготовиться к Молодежному чемпионату мира по хоккею

Исполнительная дирекция Молодежного чемпионата мира по хоккею—2023 и руководство Новосибирского государственного технического университета НЭТИ подписали соглашение о сотрудничестве. НГТУ НЭТИ станет партнером дирекции сразу по нескольким направлениям. Ученые кафедры технологии и организации пищевых производств (ТОПП) проведут экспертизу обеспечения гостей чемпионата питанием в условиях возможной пандемии. Сотрудники кафедры недавно разработали методические рекомендации по организации питания в условиях пандемии вирусной угрозы по заказу Роспотребнадзора, а также имеют опыт участия и сопровождения международных проектов в рамках взаимодействия с UN WorldFoodProgramme. Эти знания помогут сделать безопасным процесс питания во время МЧМ, если к тому времени не закончится пандемия коронавируса.

Обсуждаются и другие вопросы партнерства. Сотрудники Института социальных технологий (ИСТ) НГТУ НЭТИ могут заняться экспертизой готовности инфраструктуры и кадров к сопровождению гостей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день на ИСТ НГТУ НЭТИ обучаются более ста студентов-волонтеров, имеющих опыт сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью на крупных международных спортивных турнирах. Также в ИСТ есть коллектив преподавателей, который имеет опыт организации и проведения всероссийских и международных мероприятий, организации сопровождения массовых мероприятий, опыт обучения и организации волонтеров.

Перспективных точек партнерства университета и дирекции МЧМ-2023 много, например, сотрудники кафедры маркетинга и сервиса могут подготовить персонал гостиниц и экскурсоводов. Также будет возможным использование инфраструктуры университета для проведения спортивных, культурных и иных массовых мероприятий в период подготовки и проведения чемпионата.

Фото: архивы пресс-служб