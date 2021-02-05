«Маскарад» продолжается. Когда в Новосибирской области смогут отменить масочный режим?

Уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области пока не позволяет говорить об отмене масочного режима. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. По ее словам Елены, оперативный штаб ежедневно анализирует ситуацию с заболеваемостью. Суточный прирост пациентов — около ста тридцати человек в регионе. Это довольно высокая цифра, поэтому об отмене масок пока речи нет. «Многое зависит от социальной ответственности граждан, — подчеркнула госпожа Аксенова. — Как только ситуация будет благоприятной, оперштаб примет решение об отмене ограничений».

Кроме того, она напомнила, что в регионе продолжается массовая вакцинация. Власти полагают, что прививку поставят примерно шестьдесят процентов населения. На данный момент процедуру вакцинации прошли уже более пятнадцати тысяч новосибирцев.