Строительство нового онкоцентра на 800 коек откладывается до 2024 года

Строительство современного онкологического центра на восемьсот коек в Новосибирской области откладывается на 2024 год. По словам главного онколога региона Вадима Захарова, в этом году будет подготовлена необходимая для строительства документация — ПСД, оценка тяжелого оборудования и прочее. Ожидается, что центр примет первых пациентов в 2024 году. Пятьсот пять коек из восьмисот будут отведены для пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. «Это будет современный комплекс — хирургический и химиотерапевтический, а также ядерный кластер и комплекс современных диагностических обследований», — прокомментировал господин Захаров.

Планировалось, что проект будет реализован за счет инвестора, однако власти региона заявляли, что необходимость в этом центре очень высока, поэтому, если инвестора не найдут, то учреждение построят за счет бюджета. Найден ли концессионер, Вадим Захаров не сообщил.