Новости пандемии: в нашем регионе еще 135 случаев коронавируса и семь смертей

По данным оперштаба, за прошедшие сутки зарегистрировано еще сто тридцать пять случаев заболевания COVID-19. Выписались с выздоровлением двести шесть человек.

Жизни семи пациентов спасти не удалось: скончались трое мужчин – сорока двух лет, семидесяти одного года и восьмидесяти двух лет, а также четыре женщины – тридцати пяти лет, шестидесяти одного года, шестидесяти семи и восьмидесяти четырех лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто три человека, двадцать один – на ИВЛ.