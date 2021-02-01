«Новосибирск военный»: в Музее Новосибирска стартует цикл публичных лекций, посвященных жизни города в годы Великой Отечественной войны

В программе научно-популярного цикла сотрудники музея расскажут и покажут, каким тяжелейшим, самоотверженным трудом досталась Победа жителям города и области. Это расставание с близкими, клубок проблем с жильем и питанием, условия работы, аварии и борьба со шпионами, помощь фронту и досуг — ежедневная, повседневная жизнь огромного тылового города.

«Об этой войне рассказано еще далеко не все... Мы решили взглянуть на тему измученными, повлажневшими глазами современников и жесткими строками документов. Это не парадный строй газетных колонок — зачастую это страшно», — говорит автор проекта, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

Материалы лекций основаны на воспоминаниях, собранных Центром устной истории Музея Новосибирска, на архивных документах Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, на рассказах старожилов.

Первая встреча пройдет 3 февраля. Гости услышат о начале войны, настроениях новосибирцев, узнают, куда кроме райвоенкомата спешили горожане, увидят кинохронику военных лет. Особое внимание будет уделено приему и размещению сотен тысяч эвакуированных взрослых и детей, в том числе ленинградцев.

Перед началом встречи у гостей музея будет возможность самостоятельно познакомиться с действующими выставками: «Война. Коробка памяти», «Мода из комода», «Кушать подано!», «Посуда доброй старины».

Первая лекция состоится 3 февраля в Музее на набережной (ул. Обская,4), начало в 18:30. Стоимость билета для взрослых — 150 рублей, для детей (до 12 лет) — 100 рублей. Запись по телефону 222-67-42. Количество мест ограничено.

Фото: архивы пресс-служб