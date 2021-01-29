Продолжаем выбирать имена для городских локаций. На этот раз в фокусе внимания — скверы, аллеи и бульвары Октябрьского района

Новосибирцам предлагается выбрать названия для пяти скверов, двух озелененных территорий, одного бульвара и аллеи. Так, сквер у Коммунального моста, зажатый между улицей Большевисткой и спуском к ней с улицы Восход, предлагают назвать либо сквером Юность, либо Будаговским (улица Большевистская — бывшая улица Будаговская).

Сквер на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти (у дома по улице Кирова, 27) предлагают назвать Московским (рядом улица Московская), или Телеграфным (улица Кирова называлась Телеграфной до 1934 года).

Сквер на пересечении улиц Кирова и Шевченко (около дома по улице Кирова, 44а) может стать Закаменским (находится за рекой Каменкой, Закаменский — прежнее наименование Октябрьского района) или Пионерским (рядом исторически располагался Дворец пионеров).

Сквер напротив здания Законодательного собрания Новосибирской области (улица Кирова, 3) предлагают назвать Октябрьским или Депутатским. А сквер на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова, рядом с ГПНТБ СО РАН, может стать Библиотечным, либо сквером Весна.

А озелененная территория от улицы Ленинградской, 141, вдоль домов по улице Грибоедова может получить название бульвара «Горе от ума» или стать Грибоедовским бульваром.

Новосибирцы, желающие поучаствовать в выборе топонимов, могут выбрать названия для безымянных площадок города по ссылке. Голосование продлится до 4 февраля.

Фото: архивы пресс-служб