Еще у 138 новосибирцев обнаружили коронавирусную инфекцию

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще ста тридцати восьми жителям Новосибирской области. Двести восемь человек высались с выздоровлением.

Восемь пациентов скончались: мужчины в возрасте шестидесяти трех, шестидесяти шести, семидесяти пяти лет и девяноста одного года, а также четыре женщины – семидесяти двух, восьмидесяти двух, восьмидесяти трех и девяноста лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто человек, четырнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.