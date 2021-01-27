Еще у 138 новосибирцев обнаружили коронавирусную инфекцию

Всего за время пандемии в регионе выявлено 31 709 случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще ста тридцати восьми жителям Новосибирской области. Двести восемь человек высались с выздоровлением.
Восемь пациентов скончались: мужчины в возрасте шестидесяти трех, шестидесяти шести, семидесяти пяти лет и девяноста одного года, а также четыре женщины – семидесяти двух, восьмидесяти двух, восьмидесяти трех и девяноста лет.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто человек, четырнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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