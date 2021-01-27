Пролить свет на питание. Федеральная налоговая служба запустила проект «Общественное питание»

Цель проекта – сократить теневой оборот рынка и создать здоровую конкурентную среду.
По информации отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области, налоговыми органами региона выявлено четыре тысячи триста шестьдесят пять объектов общественного питания. Из них на свободном рынке — без учета ведомственных учреждений — работают около трех тысяч. Выяснилось, что пять процентов из них не имеют контрольно-кассовой техники. Уточняется, что услуги общепита оказывают не только зарегистрированные предприниматели и организации, но и те, кто работает вне правового поля. Налоговые органы продолжают выявлять заведения общепита, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность.
По информации УФНС, проект «Общественное питание» призван побудить участников рынка к повсеместному применению контрольно-кассовой техники, сокращению теневого оборота и формированию равных условий для бизнеса, здоровой конкуренции.
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