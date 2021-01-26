Развлечения на воде отменяются. Новосибирский комплекс «Аквамир» приостанавливает свою работу

О паузе в работе развлекательного комплекса «Аквамир» сообщили в компании «Белая сфера», которая стала новым арендатором заведения: «Все рабочие места будут сохранены, потому что люди уже знают эту работу, они квалифицированные. Сегодня мы работникам предоставили один-три дня выходных, чтобы произвести инвентаризацию оборудования, проверить, насколько все соответствует нормам и стандартам. Если все соответствует, то через пару дней мы принимаем всех на работу с новым юрлицом, и люди на тех же окладах начнут работать. Стоимость билетов не изменится».

Вчера утром, 25 января, в аквапарк «Аквамир» на Яринской, 8 пришли полицейские и не пускали персонал на работу. До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству в свою очередь рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. В связи с этим управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и уведомил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить об этом сотрудников и освободить помещения, однако этого не сделали.

Фото: инстаграм-аккаунт аквапарка «Аквамир»