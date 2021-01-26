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Коронавирус убил еще десять пациентов. Число летальных случаев за время пандемии в регионе – 1183

В настоящий момент 152 человека продолжают бороться за жизнь в отделениях интенсивной терапии.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлен еще сто тридцать один случай коронавируса. За этот же период выписались с выздоровлением сто девяносто семь жителей Новосибирской области.

От тяжелой инфекции скончались еще десять пациентов: возраст самого молодого – тридцать шесть, самого пожилого – восемьдесят пять.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто пятьдесят два человека, на ИВЛ – двадцать семь пациентов.
 

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