Еще у 134 новосибирцев обнаружен коронавирус. За все время пандемии в регионе выявили 31 440 случаев COVID-19

Всего в Новосибирской области провели 1 163 819 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зафиксировано сто тридцать четыре новых случая коронавирусной инфекции. Выписались с выздоровлением за этот же период девяносто жителей региона.
Жертвами COVID-19 стали еще восемь пациентов: скончались пятеро мужчин – пятидесяти пяти, пятидесяти девяти, шестидесяти, семидесяти лет и семидесяти одного года, а также три женщины – семидесяти двух лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти шести лет.
В настоящий момент сто тридцать два человека находятся в отделениях интенсивной терапии, девятнадцать из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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