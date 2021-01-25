Еще у 134 новосибирцев обнаружен коронавирус. За все время пандемии в регионе выявили 31 440 случаев COVID-19

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зафиксировано сто тридцать четыре новых случая коронавирусной инфекции. Выписались с выздоровлением за этот же период девяносто жителей региона.

Жертвами COVID-19 стали еще восемь пациентов: скончались пятеро мужчин – пятидесяти пяти, пятидесяти девяти, шестидесяти, семидесяти лет и семидесяти одного года, а также три женщины – семидесяти двух лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти шести лет.

В настоящий момент сто тридцать два человека находятся в отделениях интенсивной терапии, девятнадцать из них подключены к аппаратам ИВЛ.