Водную стихию заблокировали. Сотрудники новосибирского аквапарка не смогли попасть на работу

Работу комплекса «Аквамир» нарушили неизвестные.
Последняя неделя января началась для сотрудников новосибирского аквапарка экстремально. Они не смогли попасть на места, так как работу комплекса «Аквамир» заблокировали неизвестные. Деятельность аквапарка пришлось приостановить — всем, кто хотел провести этот морозный день в бассейнах, ехать туда не следует.
В группе аквапарка в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о временной приостановке работы развлекательного комплекса: «Сегодня утром комплекс «Аквамир» был заблокирован неизвестными».
С большой долей вероятности решение о закрытии аквапарка принял конкурсный управляющий находящегося в процессе банкротства «ВДТ Строя», управляющего «Аквамиром». Напомним, что долги управляющей компании «Аквамира» выставили на продажу.
Фото: группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте»
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