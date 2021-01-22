Праздник, до свидания! 1 февраля власти начнут убирать новогоднюю атрибутику

1 февраля рабочие начнут демонтировать каток у НОВАТа, прославившийся на всю страну благодаря своей провокационной форме. Вместе с ним уберут и главную городскую елку, которая пока еще украшает площадь Ленина. «Елку планируем демонтировать после 1 февраля, каток закроется в то же время, — отметила вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Успейте посетить ключевую локацию города: сделать новогоднее селфи и прокатиться у Оперного. Напоминаем, что вход со своими коньками бесплатный. Стоимость проката для взрослых — 80 рублей в час. Для детей до четырнадцати лет и пенсионеров — 80 рублей в час.

Фото: архивы пресс-служб