Хочешь мусорить – плати. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов вырастут в наступившем году

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО («Экология-Новосибирск») в 2021 год вырастет на 4,6%. При этом регоператор потребовал корректировку необходимой валовой выручки на четыреста семьдесят пять миллионов для возмещения недополученных из-за тарифного регулятора доходов. Напомним, региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов пожаловался в Федеральную антимонопольную службу о том, что ему не хватает денег на новые контейнеры. По решению антимонополистов новосибирский департамент по тарифам пересчитал расходы «Экологии-Новосибирск» и установил тариф на одну копейку дороже. ФАС заставила увеличить тариф на вывоз мусора почти на 40% вместо одной копейки.

Общая сумма необходимой валовой выручки, таким образом, составила 4 197 419 000 рублей, что крайне возмутило депутатов. Парламентарий Ашот Рафаелян поинтересовался, как продвигается судебный процесс с ФАС. Асмодьяров сообщил, что рассмотрение их иска отложено на 3 февраля 2021 года. «Я не стал бы увеличивать тариф до судебного разбирательства», – заметил он.

Депутат Вадим Агеенко высказался более категорично: «ФАС создавался с целью сдержать аппетиты монополистов, а они нам руки выкручивают. Монополист ведет себя очень вызывающе, кое-где начинает шантажировать, что никто за такие деньги не будет мусор возить. А местные компании возили и за меньшую стоимость!».