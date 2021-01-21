Новый ковидный максимум: за минувшие сутки в регионе скончались сразу десять пациентов, больных коронавирусом

По данным оперштаба, за минувшие сутки еще у ста сорока семи жителей региона обнаружен коронавирус. Выписавшихся с выздоровлением – заметно больше: диагноз сняли с двухсот двадцати трех человек.

Из-за тяжелого течения болезни скончались десять пациентов – это новый «антирекорд» для нашего региона. Самой молодой среди умерших стала женщина сорока семи лет, самым пожилым – мужчина восьмидесяти одного года.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто двадцать семи человек, к аппаратам ИВЛ подключены двадцать восемь из них.