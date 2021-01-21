Новосибирский роддом №2 закрывают. Он принимал пациенток с 1938 года

20 января, когда министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков и главврач областной больницы Анатолий Юданов провели встречу с персоналом роддома № 2. Как сообщает пресс-служба правительства НСО, в связи с открытием нового областного перинатального центра произойдет реорганизация: роддом № 2 присоединят к перинатальному центру облбольницы. Всему коллективу сотрудников предложено перейти туда на работу. Центр начнет работу уже 1 февраля.

«Мы внимательно проанализировали количество родов в родильных домах Новосибирска за несколько последних лет. Никакого дефицита коек нет. Даже с учетом того, что три роддома у нас в той или иной степени были задействованы под ковид, мы видим, что оставшиеся родильные дома в конце 2020 года были загружены менее чем на девяносто процентов, — отметил Константин Хальзов. — С 1 февраля открывается перинатальный центр, рассчитанный на шесть тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи».

Здание родильного дома №2 было построено в 1938 году и не соответствует стандартам, по которым можно оказывать акушерскую помощь пациенткам. «Здание роддома № 2 остается в структуре государственной системы здравоохранения региона. Здесь будет размещено поликлиническое отделение», — сообщил глава регионального минздрава .

Этой осенью из-за второй волны пандемии коронавируса родильным дом № 2 экстренно переоборудовали в ковидный госпиталь. Беременные пациентки устроили протест в соцсетях. В конце года пациентов с COVID-19 стало гораздо меньше, и госпиталь практически свернули. Однако принимать рожениц он так и не начал. В минздраве прокомментировали, что роддом все еще находится в резерве. На прошлой неделе сотрудники роддома отправили письмо губернатору, а также создали петицию с требованием сохранить роддом.