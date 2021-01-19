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Последняя статистика по COVID-19 в регионе: еще у 142 новосибирцев подтвердился коронавирус

Скончались за сутки восемь пациентов, общее число летальных случаев за время пандемии в Новосибирской области – 1 122.

По данным оперштаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у ста сорока двух жителей региона. Выписались по выздоровлению сто восемьдесят восемь человек.

Жизнь восьми пациентов спасти не удалось: скончались мужчина пятидесяти двух лет и семь женщин – шестидесяти трех, шестидесяти четырех, шестидесяти девяти, семидесяти двух, семидесяти девяти лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти двух лет.

В реанимации сейчас находятся сто тридцать восемь человек, из них двадцать пять подключены в аппаратам ИВЛ.

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