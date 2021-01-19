Новосибирские поликлиники готовы к массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что количество кабинетов вакцинации увеличивается ежедневно. В ближайшее время в регионе развернут еще пятьдесят девять пунктов. В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак. Регион получил уже более четырнадцати с половиной тысяч доз вакцины «Спутник V». Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.