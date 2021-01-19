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Новосибирские поликлиники готовы к массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции

По информации оперативного штаба, в ближайшее время в регионе развернут еще 59 пунктов.

 

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что количество кабинетов вакцинации увеличивается ежедневно. В ближайшее время в регионе развернут еще пятьдесят девять пунктов. В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак. Регион получил уже более четырнадцати с половиной тысяч доз вакцины «Спутник V». Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.

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