В феврале начнется массовое производство антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор»

Первые партии «ЭпиВакКороны», которую разработали специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже начали поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. С февраля, как сообщила «Интерфаксу» вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, стартует масштабное производство этой вакцины.

Напомним, что вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в середине октября. Она стала второй зарегистрированной в стране противоковидной вакциной после «Спутника V». Пострегистрационные исследования препарата начались в ноябре. Участниками стали две группы добровольцев — старше восемнадцати лет и старше шестидесяти. Документы в ВОЗ направили в декабре. Итоги исследований должны подвести в январе.