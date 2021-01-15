Один заболел – на удаленку уходят все. О противоковидных правилах в новосибирских школах сообщил министр здравоохранения

Глава новосибирского минздрава Константин Хальзов озвучил противопандемические правила для школ региона. В соответствии с ними весь класс может уйти на дистанционку в том случае, если коронавирус обнаружен хотя бы у одного из учеников. «В целях профилактики было принято решение — при выявлении ковида даже у одного школьника весь класс может уйти на дистанционное обучение. Это очень разумно при нынешней обстановке и развитии ситуации», — прокомментировал господин Хальзов.

Министр затронул и волнующий новосибирцев вопрос о начале третьей ковидной волны, подчеркнув, что точные прогнозы здесь давать сложно: «Сказать точно, будет ли она или когда именно она случится, мы пока не можем. По всем канонам эпидпроцесса она должна быть. И мы готовимся к ней с понедельника, когда все вышли на работу после длинных праздничных выходных».