На станции метро «Спортивная» установят лифты для маломобильных граждан. Подъемники доставят в город уже в феврале

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что город ждет лифты для инвалидов, которые установят на станции метро «Спортивная». Эта станция станет первой для новосибирского метрополитена, где будут установлены такие подъемники. По словам главы города Анатолия Локтя, поставка первых лифтов ожидается в феврале, после чего начнется их монтаж.

Работы на станции проходят с небольшим опережением графика. Сейчас ведется монтаж перекрытий и работы внутри помещения, отопление и вентиляцию уже поставили. Эскалаторы обещают привезти в мае этого года. Летом 2022 года станцию планируют запустить.

Фото: архивы пресс-служб