За мусором на Мерседесе. «Спецавтохозяйство» приобрело стильные мусоровозы марки Mercedes-Benz

Новосибирское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» приобрело три мусоровоза Mercedes с объемом кузова в двадцать четыре кубических метра. Такая техника позволяет единовременно собрать и вывезти до четырехсот контейнеров мусора. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работа по обновлению автопарка предприятия будет продолжена.

«Три новые машины пришли буквально перед новым годом и сразу начали работать. В них с учетом уплотнения вмещаются четыреста контейнеров мусора. Всего у МУП «САХ» около пятидесяти машин. Этого достаточно не только для того, чтобы обеспечить вывоз мусора с обслуживаемых территорий, но и расширять границы. Задача предприятия – укреплять свои позиции, развиваться и повышать качество оказываемых услуг», – подчеркнул глава города.

Как рассказал директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, у новых автомобилей производительность на двадцать процентов выше, чем у их предшественников. Так, за двенадцатичасовой рабочий день Mercedes вывозит по четыреста контейнеров спрессованного мусора, в то время как старые машины вмещали около трехсот. До конца года предприятие закупит еще одиннадцать единиц техники – мультилифты и бункеровозы под другой тип контейнеров для ТБО. Всего в автопарке предприятия – пятьдесят машин: мусоровозы, самосвалы, «газели», бункеровозы. Около восьмидесяти процентов техники – не старше пяти лет.