Пандемия в Новосибирской области: за прошедшие сутки у 138 жителей региона обнаружили коронавирус, 189 человек выписались с выздоровлением

По данным оперштаба, за минувшие сутки сто тридцать восемь новосибирцев получили диагноз COVID-19. Выписались с выздоровлением за это же время сто восемьдесят девять человек.

Число летальных случаев увеличилось на восемь: скончались пятеро мужчин – сорока восьми, шестидесяти, шестидесяти пяти, семидесяти восьми и семидесяти девяти лет, а также три женщины – пятидесяти восьми, шестидесяти семи и шестидесяти девяти лет.

На данный момент в реанимации находится сто семьдесят один пациент, в том числе двадцать три человека на ИВЛ.