Путешествуя по Сибири. Новосибирская область оказалась в топ-20 Национального туристического рейтинга за прошедший год

Новосибирская область вошла в топ-20 субъектов РФ, привлекательных для путешествий. Рейтинг составили по итогам ежегодного совместного исследования журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Наш регион занял пятнадцатое место, улучшив свои показатели по сравнению с 2019 годом. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как развитие туризма, туристическая привлекательность регионов, туристический потенциал и популярность среди отечественных и иностранных туристов.

Эксперты оценивали уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, ее доходность и вклад в экономику области, уровень развития санаторно-курортного комплекса, популярность региона у иностранцев, туристскую уникальность и привлекательность, уровень преступности, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, а также продвижение туристского потенциала в информационном пространстве.