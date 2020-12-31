Крупнейший за Уралом перинатальный центр начнет принимать первых пациентов с 1 февраля

Новый перинатальный центр начнет работу в Новосибирске 1 февраля 2021 года. Напомним, что его строительство стартовало еще в 2013 году, однако стройку заморозили из-за недостаточного финансирования и возобновили лишь летом прошлого года.

Глава региона Андрей Травников уже обозначил график переезда подразделений перинатальной службы в новое здание. Губернатор отметил, что принципиальное решение об использовании площадей перинатального центра только по назначению остается в силе, то есть ковидный госпиталь здесь устраивать не планируют.

Сейчас в здании размещают мебель и необходимое медицинское оборудование. «Главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов доложил губернатору Андрею Травникову, что новый перинатальный центр начнет принимать пациентов с 1 февраля 2021 года. В последний месяц зимы в новом перинатальном центре появятся на свет первые малыши», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Фото: архивы пресс-служб