Новые тарифы с 1 января. Проезд в новосибирских электричках станет дороже

Новые расценки начнут действовать с 1 января 2021 года в новосибирских электричках. Стоимость поездки в первой зоне (до пяти километров) подорожает на два рубля и составит двадцать шесть рублей. На расстояниях от шести до тридцати пяти километров цена билета останется прежней, сообщили в региональном минтрансе. Таким образом, изменение тарифа заметят лишь те пассажиры, которые передвигаются по железной дороге внутри города.

Решение об изменении расценок областные власти приняли 17 декабря – после повышения цен в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в Новосибирске. Теперь перевозки во всех видах транспорта в черте города будут стоить примерно одинаково.