Статистика пандемии: 155 новых заражений COVID-19 за сутки и восемь летальных случаев

По информации оперативного штаба по Новосибирской области, за минувшие сутки еще у ста пятидесяти пяти жителей региона обнаружили коронавирусную инфекцию. За этот же период выписались с выздоровлением девяносто пять пациентов.

Скончались еще восемь человек: двое мужчин шестидесяти семи лет, мужчины шестидесяти двух, семидесяти, семидесяти трех и восьмидесяти шести лет, а также две женщины шестидесяти одного года и шестидесяти восьми лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто пятьдесят два пациента, из них тридцать восемь подключены к аппаратам ИВЛ.