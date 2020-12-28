Локальный локдаун. В ряде новосибирских районов могут ввести карантин на каникулах

Проекты карантинных мер подготовили власти Новосибирской области. Эти меры могут быть введены в отдельных населенных пунктах. Такое решение примут в случае, если туда завезут инфекцию в новогодние праздники. «Жители области, крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать завоз инфекции в отдаленные населенные пункты, – отметил глава региона Андрей Травников во время заседания правительства. – Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Я думаю, что все обойдется, но просьба иметь ввиду подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах. Надеемся, что это не потребуется, но такой вариант действий нами продуман». Глава региона добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась – пока вводить дополнительные ограничения не планируют.