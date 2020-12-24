Отметили юбилей ремонтом. В честь своего 70-летия и в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею НГТУ НЭТИ меняет облик

В год своего семидесятилетия Новосибирский государственный технический университет провел капитальный ремонт фасадов первого корпуса. Кроме юбилейного обновления, вторым поводом для ремонтных работ стал Молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

«Мы должны привести в порядок наши главные фасады, которые выходят на проспект Маркса. Конечно, эти работы в том числе связаны с Молодежным чемпионатом мира по хоккею, — отметил ректор университета Анатолий Батаев. – В это время проспект Маркса станет одним из главных туристических маршрутов, а наш кампус — одной из главных площадок студенческих событий». Сейчас отремонтировали уже около восемнадцати тысяч квадратных метров фасада первого корпуса. Дальше по плану — фасады первого и второго общежитий. Средства в размере шестидесяти пяти миллионов рублей выделило Министерство науки и высшего образования России.

Ремонт фасадов — не единственное изменение облика университета. В прошлом году около стен четвертого корпуса вместо аварийных деревьев была высажена сосновая аллея, а на фасаде второго корпуса появился огромный экран для показа кино под открытым небом. Кроме того, летом 2019-го в НГТУ НЭТИ прошел большой фестиваль граффити: молодые художники раскрасили более четырехсот квадратных метров стен общежитий и учебных корпусов.

Фото: архивы пресс-служб