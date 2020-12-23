Более 900 новосибирцев умерли от тяжелой инфекции за время коронавирусной пандемии

По данным оперативного штаба Новосибирской области, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили еще ста шестидесяти одному жителю региона. За этот же период выписались в связи с выздоровление двести тридцать три пациента.

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции увеличилось еще на семь: скончались четверо мужчин – пятидесяти семи, шестидесяти лет, шестидесяти одного года и шестидесяти семи лет, а также три женщина – пятидесяти четырех, шестидесяти четырех и семидесяти двух лет. Всего в Новосибирской области за время пандемии умерли девятьсот два человека.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся сто шестьдесят семь пациентов, из них сорок подключены к аппаратам ИВЛ.