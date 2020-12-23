Большой спорт. Новосибирский биатлонный комплекс реконструируют к 2023 году

Новосибирский биатлонный комплекс, расположенный в Дзержинском районе, реконструируют в 2022–2023 годах. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. По его словам, реконструкцию объекта будут планировать вместе с Минспортом РФ с учетом привлечения средств из федерального бюджета. Проектные работы завершат в 2021 году, а затем приступят к масштабному обновлению.

На базе новосибирского центра подготовки биатлонистов тренировали шесть олимпийских чемпионов, двадцать восемь чемпионов и призеров чемпионатов мира среди взрослых и молодежи. Комплекс открыли в 1968 году после зимних Олимпийских игр в Гренобле. В 1992 и 1997 году он становился площадкой для проведения этапов Кубка мира, а в 2005 году принял чемпионат Европы.