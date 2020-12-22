По последнему слову техники. Современный сосудистый центр появится в Академгородке к концу 2020 года

Сосудистый центр расположится в бывшем терапевтическом отделении Центральной клинической больницы в Академгородке. К концу декабря все ремонтные работы обещают закончить, об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. «В этом году заканчиваем мероприятия, у нас двухлетний цикл, это организация регионального сосудистого центра на базе ЦКБ, – отметил министр.– В настоящий момент продолжаются строительные работы и монтируется оборудование. Это будет, наверное, самый современный сосудистый центр, который будет работать на территории Новосибирска. Мы ожидаем окончания всех работ в последних числах декабря».

Сосудистый центр готовят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Площадь центра составляет четыре тысячи квадратных метров. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная.