Понизить градус предновогодней суеты. Губернатор не исключает принятия новых ограничительных мер для «крупных торговых объектов»

Чтобы минимизировать «пандемическую активность» гипермаркетов и других крупных магазинов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по соблюдению мер санитарной безопасности в торговых объектах. «Сегодня главная угроза для стабильности работы нашего здравоохранения исходит от коронавирусной инфекции. Еще раз напомню: от четкости нашей работы, от дисциплинированности руководителей организаций, предприятий, наших жителей зависит, как мы пройдем январь-февраль. Расслабляться нельзя, — отметил глава региона. — Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности».

Обратившись к своему заму Сергею Сёмке, господин Травников поставил задачу «очень оперативно связаться с руководителями основных крупных торговых объектов — как торговых центров, так и рынков — и предупредить их о необходимости создания условий для соблюдения мер санитарной безопасности». «Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены — кроме усиления рейдовой работы — возможно, выходить на какие-то новые ограничительные мероприятия, — предположил губернатор. - Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя. Нам вспышки заболеваний в праздничные дни точно не нужны».