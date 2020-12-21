Чтобы дети не болели. Реабилитационный центр мирового уровня заработает в Новосибирской области в 2024 году

К 2024 году на карте нашего региона появится федеральный реабилитационный центр для детей. На его строительство и оснащение правительство России направит семь миллиардов шестьсот миллионов рублей. Денежные средства будут поступать в течение четырех лет. Первое финансирование (в размере девяноста трех миллионов рублей) ожидается до конца 2020 года.

Центр будет возведен под Новосибирском, в Барышевском сельсовете. Специализация центра — лечение детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, ревматологическими нарушениями и болезнями органов чувств. Предполагаемая вместимость центра — триста коек. Крайне важно, что ребятишки смогут проходить реабилитацию вместе с родителями.

«В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). Кроме того, при центре планируют создать клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты – повышать квалификацию», – говорится в пояснительном письме к постановлению правительства России.