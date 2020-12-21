Статистика новосибирской пандемии: более 26 тысяч случаев COVID-19 выявили в регионе

По данным оперативного штаба, еще у ста шестидесяти пяти новосибирцев обнаружен коронавирус. Общее число случаев ковида за все время пандемии в регионе — двадцать шесть тысяч триста пять. Девяносто восемь пациентов за минувший день выписались по выздоровлению.

Жертвами тяжелой инфекции стали еще семь новосибирцев: скончались пятеро мужчин — пятидесяти девяти, шестидесяти четырех, шестидесяти шести, шестидесяти семи и семидесяти трех лет, а также две женщины — шестидесяти и семидесяти четырех лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто семьдесят четыре человека, из них сорок шесть — на ИВЛ.