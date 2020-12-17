Семь летальных случаев и 167 заражений – последние коронавирусные новости от регионального оперштаба

Оперативный штаб Новосибирской области сообщает, что за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявлен еще у ста шестидесяти семи человек. Двести восемь пациентов выписались с выздоровлением.

В реанимации сейчас находятся 134 новосибирца, сорок из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки еще семь пациентов скончались от тяжелого течения болезни: она женщина девяноста двух лет и шестеро мужчин – пятидесяти одного года, пятидесяти восьми и пятидесяти девяти лет, восьмидесяти одного года, восьмидесяти двух и восьмидесяти четырех лет.