По следам Беринга. Сибирская столица будет частью масштабного туристического маршрута

Некоторые пространства нашего города войдут в глобальный турмаршрут, созданный по местам Сибири, которые посетил мореплаватель Беринг в ходе Великой Северной экспедиции. Об этом сообщил член Русского географического общества (РГО) Ильдар Маматов.

Маршрут начнется в Европе и закончится на Аляске. Он включит такие новосибирские локации, как Академгородок, Кривощековский выселок, река Обь, Чертово городище и Никольский Погост.

Наиболее востребованные экскурсии будут переведены на английский, китайский и русский жестовый языки. РГО уже подписало соглашения с туроператорами.