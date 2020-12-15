Новосибирцы продолжают давать имена зеленым зонам города. На этот раз в фокусе внимания скверы Ленинского района

Жители Новосибирска могут принять участие в онлайн-голосовании по присвоению названий безымянным скверам, паркам и аллеям Ленинского района. Голосование продлится до 28 декабря.Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Варианты названий предложены, исходя из следующих критериев: по расположению сквера на конкретной улице; по прежнему историческому названию улицы, квартала, микрорайона; по историческому факту, связанному с рассматриваемым сквером; по расположенному в сквере памятнику, скульптуре или другому монументально-декоративному объекту; по имени лица, связанного с историей города.

Проголосовать за понравившееся название или предложить свой вариант можно на муниципальном портале Новосибирска.