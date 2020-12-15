Малыши капибары пополнили семейство Новосибирского зоопарка

Работники зоопарка отмечают, что малыши капибары рождаются зрячими и уже вполне самостоятельными, вскоре после появления на свет они начинают ходить за мамами. «Капибара — самый крупный в мире представитель отряда грызунов весом до семидесяти килограммов и длиной тела до одного метра, — рассказывают в зоопарке. — Это восхитительное и удивительное животное, внешне напоминающее большую морскую свинку». Эти забавные звери любят проводить время в воде, питаются они растительностью. Капибары хорошо плавают — раньше их даже называли «водяными свиньями», а в языке индейцев «капибара» означает «господин травы».

Посмотреть на этих милых животных можно в павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка.

Фото: архивы пресс-служб

