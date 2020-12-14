170 новых пациентов с COVID-19 и еще шесть летальных случаев в регионе

По информации регионального оперштаба за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» выявили еще у ста семидесяти новосибирцев. При этом выписали с выздоровлением девяносто шесть человек.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся сто шестьдесят шесть пациентов, из них сорок подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Прошедшие сутки принесли еще шесть смертей от тяжелого течения COVID-19: скончались двое мужчин — шестидесяти четырех и семидесяти восьми лет, а также четыре женщины — сорока семи, шестидесяти четырех, семидесяти и восьмидесяти двух лет.