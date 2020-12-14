Свободу кинотеатрам! Ограничения с новосибирских кинотеатров и фуд-кортов в ТЦ планируют снять

Власти Новосибирской области обсуждают возможное снятие ограничений с кинотеатров и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. Это решение поддержали и в Роспотребнадзоре региона. «Предлагаем согласованное решение — открыть фуд-корты с соблюдением требований Роспотребнадзора (соблюдение социальной дистанции не менее четырех квадратных метров на человека и в зоне обслуживания не более пятидесяти человек). Предлагаем открыть кинотеатры с заполнением не более пятидесяти процентов», — сообщил в ходе оперативного совещания 14 декабря заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Среди рекомендаций для фуд-кортов — установка защитных пластиковых экранов, однако это условие считается необязательным для работы. «В связи с тем что произошла стабилизация, и видно, что она и дальше будет развиваться по такому сценарию, принято решение. Тем более у нас дистанционное обучение прекратилось, при соблюдении санитарных требований возобновление работы в кинотеатрах и фуд-кортах возможно, — отметил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.