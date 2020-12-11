И спорт, и книги, и ноутбук. Первая модельная библиотека со спортивным уклоном открылась в Новосибирске

Новое для нашего города пространство была создано в библиотеке имени Куйбышева в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета выделили пять миллионов рублей — на ремонтные работы, покупку мебели и оборудования.

«Инициаторы модернизации этой библиотеки не просто наполнили учреждение новым смыслом, но и, учитывая потребности детей, увлекающимися спортом, предоставили им возможность встречаться и общаться. В эту библиотеку точно придет и тренерский состав, — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Не останутся без внимания наши бабушки и дедушки. Коммуникации сегодня крайне важны, и мы получили еще одну современную площадку для свободного и позитивного общения».

«Спортивная библиотека» – первая в городе и в России. Уже приобретено около тысячи семисот книг — особое внимание уделено таким темам, как разные виды спорта, здоровый образ жизни, спортивная медицина и психология.

Концепция развития библиотеки основана на внедрении компьютерных и телекоммуникационных технологий, включающих профессиональную RFId-систему, позволяющую воплотить идею «открытого фонда» с электронным читательским билетом. Через интерактивный стол читатели получат доступ к единой информационной системе «Олимпия», разработанной сотрудниками библиотеки.

На базе библиотеки также планируется проводить встречи со спортсменами, трансляции матчей и другие активности для читателей.

Фото: архивы пресс-служб