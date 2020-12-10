Новосибирским медучреждениям передали 28 новых машин скорой помощи. В каждой из них есть аппарат ИВЛ

Шестнадцать машин скорой помощи направлены в районные больницы, двенадцать поступят в учреждения областного центра. Ключи от автомобилей представителям медучреждений вручили министр здравоохранения региона Константин Хальзов и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

«В регионе пополняется парк медицинского автотранспорта, совершенствуется инфраструктура. Сегодня мы получаем еще двадцать автомобилей, которые уже в ближайшее время начнут оказывать помощь пациентам, — отметил господин Хальзов. — В целом могу сказать, что уже второй год подряд в регион поступают по семьдесят машин — и за счет средств бюджета Новосибирской области, и в рамках федерального финансирования. Это планомерная работа по обновлению автопарка машин скорой помощи».

Среди автомобилей – двадцать машин класса «В» марки ГАЗ-А6ВR23 и восемь машин класса «В» марки УАЗ 128811-102-11. Машины оснащены аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, дефибрилляторами и другим необходимым оборудованием. Всего парк машин скорой помощи в Новосибирской области на данный момент составляет более трехсот пятидесяти автомобилей.