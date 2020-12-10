КПД портала Госуслуги растет: теперь через него можно вызвать врача

Теперь новосибирцы могут вызывать доктора через портал Госуслуги. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Можно вызвать врача не только для себя, но и для другого человеку. Для этого необходимо лишь указать номер страхового медицинского полиса. Процедура оформления простая и занимает пару-тройку минут. На портале нужно выбрать раздел «Вызов врача на дом», отметить адрес и причину, по которой понадобилась медицинская помощь.

Сервис, особенно актуальный на воне коронавирусной пандемии, реализован новосибирским минздравом и министерством цифрового развития и связи региона. «Вызов можно оформить на текущую дату обращения в соответствии с расписанием и временем, определенным медицинской организацией для осуществления вызовов», – рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.